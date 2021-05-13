Джакарта, 13 мая, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поздравила жителей с праздником «Идул Фитри», сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Я хочу сказать своим друзьям, братьям и сестрам, мусульманам. Счастливого праздника», — заявила глава МИД Индонезии.

Кроме того, Ретно Марсуди также напомнила гражданам о необходимости соблюдения медицинских протоколов при проведении богослужений в праздник «Идул Фитри».

«Не забывайте продолжать придерживаться медицинских протоколов», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что праздник «Идул Фитри» в 2021 году будет отмечаться в разгар пандемии.