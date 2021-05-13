Ижевск, , 09:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 13 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 40 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 388 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 51 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 194 человека. 427 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки были зарегистрированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, как и днем ранее.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2767 человек. Из этого числа 2339 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 373 человека — в состоянии средней степени тяжести, 55 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 мая прививку от коронавируса в республике сделали 100 338 человек. Второй компонент препарата получили около 70 тыс. жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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