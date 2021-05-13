Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Суд в Соединенных Штатах согласился с наличием отягчающих обстоятельств в деле экс-полицейского Дерека Шовина, признанный ранее судом присяжных виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press.

Как считает судья, Шовин превысил полномочия, производя задержание Флойда с особой жестокостью. Речь идёт в том числе о том, что бывший полицейский удерживал Флойда на земле даже после того, как тот потерял сознание.

Кроме того, судья признал, что Шовин совершил преступление в составе группы лиц в присутствии детей. Наличие отягчающих обстоятельств может привести к тому, что Шовина могут приговорить к более длительному сроку заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. Убийство чернокожего мужчины при задержании вызвало волну протестов против полицейского произвола и породило движение Black Lives Matter, выступающее против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих.

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