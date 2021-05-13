Москва, , 09:14 — REGNUM Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией по строительству автономной арктической станции «Снежинка». Об этом 13 мая рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай уже заявил, что готов подключиться, проявляет интерес к проекту, в том числе к поставкам оборудования», — приводит его слова РИА Новости.

Также Корчунов добавил, что Южная Корея, также ранее заявлявшая об интересе к данному проекту, уже приняла решение о том, что будет участвовать в строительстве.

Отметим, международная арктическая станция «Снежинка» должна стать полностью автономным комплексом, который будет работать на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива).