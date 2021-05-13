Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В ночь на 13 мая в Петербурге официально завершился отопительный сезон, прекращенный в связи с наступившей по-летнему тёплой погодой. И в тот же день один из двух крупнейших поставщиков тепла горожанам — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — объявил о скором начале гидравлических испытаний тепловых сетей.

Начиная с 18 мая 2021 года, предприятие проведет 19 гидравлических испытаний в 11 районах Санкт‑Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области. Будет проверено более 2700 километров тепловых сетей, при этом температура теплоносителя не превысит 40 °C.

«С 18 мая по 1 июня теплоэнергетики проведут семь гидравлических испытаний в семи районах города. За этот период проверке подвергнут 865 километров трубопроводов, — уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». — С 13 июля по 10 августа специалистам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предстоит провести 12 испытаний в 10 районах города и Всеволожском районе Ленинградской области, проверив более 1800 километров сетей».

Жителей города и области, если они заметят признаки парения и вытекания воды, просят сообщать в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112), а также немедленно покинуть опасное место.

Читайте ранее в этом сюжете: Отопительный сезон в Петербурге завершат в ночь на 13 мая