Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM В Бурятии за первый квартал 2021 года зарегистрирована естественная убыль населения. За три месяца в республике родились 3126 человек и умерли 3273, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Если рождаемость увеличилась на незначительные 0,7% по сравнению с январём-мартов 2020 года, то смертность выросла на 23,8%. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Бичурском и Кижингинском районах, где умерли десять младенцев возрасте до одного года.

Таким образом, естественная убыль населения составила 147 человек или 0,6 на 1000 населения. При этом разводиться граждане стали реже.

«Отмечено незначительное улучшение показателя соотношения числа браков и разводов. Если в январе — марте 2020 года на 1000 браков приходилось 853 развода, то в 2021 году — 810», — добавили в службе статистики.