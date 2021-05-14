Ульяновск, , 05:10 — REGNUM В Ульяновской области в январе — апреле 2021 года доходы бюджета достигли 21 млрд рублей. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным властей, за четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доходы областной казны выросли на 18,7% и составили около 21 млрд рублей.

В структуре поступлений собственные доходы (налоговые и неналоговые) увеличились на 2,3 млрд рублей и достигли 15,2 млрд рублей. Из них 4,6 млрд рублей (+761,4 млн рублей) поступило от уплаты акцизов, в том числе от пивной отрасли — 2,8 млрд рублей, 4,2 млрд рублей составил налог на прибыль организаций (+741 млн рублей) и 3,8 млрд рублей получено от НДФЛ (+339 млн рублей).

Израсходовано 23,8 млрд рублей, что на 17,5% (или на 3,6 млрд рублей) больше, чем было в январе — апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выделят дополнительные денежные средства на ямочный ремонт муниципальных дорог. По последним данным, отремонтировано более 72 тыс. кв. метров дорог, дополнительно необходимы средства на ремонт 26 тыс. кв. метров. Муниципалитетам поручено подготовить документацию для субсидирования до 15 мая.