Сухум, , 09:10 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 12 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 259 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 48 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 107 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 34 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 918 носителей SARS-CoV-2. Из них 13 868 победили инфекцию. Всего в стране скончались 224 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 11 мая в Абхазии выявили 36 носителей SARS-CoV-2 в результате 263 исследований.

Напомним, в Абхазии 12 мая началась вакцинация от COVID-19. В республику из России привезли 6500 доз вакцины «Спутник V».

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