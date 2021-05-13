Пермь, , 09:11 — REGNUM Первый авиарейс из Перми в Каир, который должен был состояться 13 мая, отложили на три дня. В пресс-службе пермского аэропорта заявили о переносе рейса на 16 мая.

По данным портала 59.RU информация о полете вообще исчезла из расписания аэропорта «Большое Савино».

Издание «Коммерсантъ» сообщает в качестве возможной причины переноса времени перелета малую загруженность борта.

Планируется, что компания Royal Flight будет совершать полёты по маршруту Пермь — Каир раз в неделю по 1 июля.