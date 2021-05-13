Лондон, , 09:12 — REGNUM Следующее поколение кабриолета MINI Convertible получит электрический мотор. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Над новым кабриолетом уже ведут работу специалисты британского автопроизводителя. Официальная премьера новинки состоится в 2025 году.

«У MINI Convertible много и особенно преданных поклонников. Поэтому мы твердо убеждены в успехе этой концепции автомобиля в будущем», — передаёт пресс-служба слова главы MINI Бернда Кёрбера.

Отмечается, что новый Mini Convertible будет производиться в целом ряде версий, включая обновлённую John Cooper Works.

В России рестайлинговые хэтчбек и кабриолет MINI нынешнего поколения с бензиновыми моторами появятся летом нынешнего года, а сроки выхода на местный рынок электрической версий пока неизвестны.

Ранее стало известно, что MINI John Cooper Works у российских дилеров появится в мае нынешнего года. В движение новинку приводит модернизированный 306-сильный четырёхцилиндровый турбированный агрегат с модернизированной технологией MINI TwinPower Turbo и независимой системой охлаждения.

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