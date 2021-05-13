Уфа, , 09:09 — REGNUM Памятник военной техники, установленный к 76-летию победы в Великой Отечественной войне, осквернили вандалы в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, осквернение танка произошло в Баймаке в парке Победы. Техника была доставлена из воинской части города Верхняя Пышма Свердловской области и была установлена Баймаке 8 мая 2021 года.

По предварительной информации, с танка Т-64Б были сняты некоторые детали, кроме этого у боевой машины разбили фары.

Отмечается, что информация о случившемся передана в правоохранительные органы.