Москва, , 09:05 — REGNUM Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении памятного знака «80 лет битвы за Москву». Им наградят более 3 тыс. ветеранов — участников обороны Москвы, сообщается на портале градоначальника.

Награда изготовлена из металла золотистого цвета, На лицевой стороне знака изображены три самолета, три танка и шеренги советских воинов. На оборотной стороне памятного знака — надпись «80 лет память и слава! 1941−2021».

Вручать памятные знаки «80 лет битвы за Москву» планируется в течение года и завершить в декабре 2021 года — к 80-й годовщине контрнаступления советских войск, которое положило начало перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Битве за Москву, началась 30 сентября 1941 года и завершилась лишь 20 апреля 1942 года. Её центральной частью стало декабрьско-январское контрнаступление Красной Армии.

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