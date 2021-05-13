Москва, 13 мая, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Аномально теплая погода будет наблюдаться в центре России с 18−19 мая из-за пришедшего из пустыни Каракумы зноя. Об этом 13 мая рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

«На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. <…> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13−18, а днем — 25−30 градусов (тепла). Это произойдет где-то к 18−19 мая», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что такие значения температуры воздуха на 7−12 градусов выше климатической нормы, которая для Москвы на 18 мая составляет +18 °C.

Кроме того, Тишковец отметил, что в связи с этим в столице России 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.

«Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая (по теплу). Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20−25 градусов, в понедельник уже будет 23−28 градусов, а вторник, среда — 25−30 градусов (тепла). Конечно, для мая это очень много», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 13 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха — +19…+21 °C.