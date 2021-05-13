Благовещенск, , 09:12 — REGNUM Уголовное дело о ложной угрозе нападения на школу возбуждено против 17-летнего жителя Благовещенска. Об этом говорится в сообщении управления МВД по Амурской области.

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Дело завели по части 2 статьи 207 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В ведомстве пояснили, что 11 мая в одной из соцсетей появилось сообщение о том, что в одной из школ города будет совершено преступление.

Автора сообщения задержали по месту жительства в Тамбовском районе города. Им оказался 17-летний подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток написал в соцсети, что собирается сделать «то же самое», что и напавший на гимназию в Казани. В результате стрельбы в гимназии 11 мая погибли девять человек, семь из которых — дети.

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