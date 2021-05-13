Прага, , 08:59 — REGNUM Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в первом матче Чешских хоккейных игр, которые являются заключительным этапом Евротура. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе российской сборной по дублю оформили Антон Бурдасов и Владислав Каменев. Ещё по шайбе забили Игорь Ожиганов и Эмиль Галимов.

В составе сборной Швеции отличились Оскар Линдберг, Йеспер Фрёден, Филип Холландер и Йонатан Пудас.

Таким образом, сборная России одержала десятую победу подряд в рамках Евротура. После трёх этапов российская команда досрочно стала победителем турнира.