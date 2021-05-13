Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM Особый противопожарный режим введён во всех районах Республики Алтай, а также на территории Горно-Алтайска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Гражданам запретили разводить костры вблизи населённых пунктов и на природе. Также запрещено приготовление пищи на улице с применением дров и углей. 10 мая в Горно-Алтайске произошёл пожар в частном доме.

«Хозяин готовил пищу на мангале во дворе, затем перенес мангал на веранду, от высокой температуры воздуха и попадания искр на горючие материалы произошло воспламенение сгораемых конструкций дома, крыша дома сгорела полностью», — отметили в ведомстве.

Нарушителей запретов ожидает штраф, а в случае ущерба третьим лицам — уголовное преследование.

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