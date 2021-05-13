Сеул, , 09:00 — REGNUM Представители ВВС Южной Кореи рассматривают возможность участия в ежегодных многонациональных учениях Red Flag Alaska. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС страны.

Американский и южнокорейские солдаты U.S. Army

По их словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время с учетом эпидемиологической ситуации. Известно, что учения пройдут с 10 по 25 июня под руководством США.

По данным пресс-службы Тихоокеанских ВВС США, в учениях примут участие около 1500 человек и 100 единиц техники.

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Отметим, что в 2020 году представители ВВС Южной Кореи не участвовали в учениях Red Flag Alaska из-за пандемии коронавируса.