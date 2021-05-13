Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Доля жителей США, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, приближается к 59%. Об этом американский президент Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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Он отметил, что к 4 июля, когда в США будут отмечать День независимости, доля вакцинированных должна увеличиться до 70%. Это посильная задача.

«Мы можем это сделать, сейчас мы ближе к 59% вакцинированных [хотя бы] одной дозой», — отметил американский лидер и уточнил, что уже введено 250 млн доз противокоронавирусных вакцин.

По данным переписи населения, в США живут более 331 млн человек. Университет Джонса Хопкинса приводит данные о том, что в стране сделано 264,6 млн прививок, полный курс вакцинации прошли 117,6 млн человек.

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