Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который организовал в своей квартире наркопритон. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстал 34-летний ульяновец, который имеет судимость за наркопреступления. Правоохранители выяснили, что летом 2020 года он стал платно предоставлять свою квартиру лицам, которые хотели употребить наркотики. Его задержали 14 августа в ходе спецмероприятий, наркопритон ликвидировали.

Следствием также установлено, что фигурант уголовного дела также занимался сбором наркосодержащего растения и изготовлением из него масла.

Суд признал ульяновца виновным в содержании наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ), а также незаконном хранении и изготовлении наркотиков (чч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ). Решением суда ему назначено 4,5 года колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении двух студентов, которых обвинили в попытке сбыта наркотиков. В этом же районе областного центра перед судом предстанут восемь человек по обвинению в наркопреступлениях: в тайниках оперативники обнаружили свыше 2,3 кг синтетических наркотиков.

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