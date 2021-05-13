Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Значения в 4,2% достиг индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев, что является максимальным показателем с сентября 2008 года. Об этом 12 мая говорится в отчете американского министерства труда.

В апреле по сравнению с мартом инфляция в стране составила 0,8%. При игнорировании цен на продовольствие и энергоносители инфляция за месяц достигла 0,9%, чего не было с 1982 года.

Наиболее резкий рост цен зафиксирован на рынке автопродаж, транспортных услуг и аренды комнат в гостиницах. Вместе с тем впервые почти за 12 месяцев в США резко снизилась стоимость бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава Белого дома Джо Байден заявил, что с начала его в инаугурации в США было создано 1,5 млн новых рабочих мест.

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