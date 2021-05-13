Пекин, , 08:59 — REGNUM Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний зарегистрировали власти Китая. Об этом 13 мая сообщает Xinhua News Agency.

По последним данным, данное управление — это подведомственная структура Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, и оно будет расположено в северо-западном пекинском районе Хайдянь.

Также указывается, что в зону ответственности нового ведомства будут входить разработка политики в сфере общественного здравоохранения, профилактики и контроля над заболеваниями, создание систем контроля в области профилактики и контроля заболеваний, создание систем противоэпидемического мониторинга, а также другие задачи.

Кроме того, как отмечают журналисты, создание данного управления означает, что функции учреждений по борьбе с заболеваниями расширены от профилактики и борьбы с заболеваниями до поддержания и укрепления здоровья населения всего Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в конце мая в Мексике начнется третья фаза клинических испытаний первой китайской вакцины от COVID-19, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК).