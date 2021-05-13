Самара, , 08:56 — REGNUM Вопросы развития туризма Самарской области и Чувашии обсудили главы этих регионов. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 12 мая глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой Чувашской республики Олегом Николаевым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития туризма в этих регионах. Главы субъектов РФ поделились опытом развития туристического потенциала.

Азаров подчеркнул, что отдых на реке Волга становится более популярными среди туристов: 11 проектов Самарской области стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». А программа «Жигулевские выходные» признана национальным брендом России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили вхождение республики в НОЦ «Инженерия будущего».