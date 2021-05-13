Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Около 2,9 млн жителей Казахстана остаются вне системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом заявил глава фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов на брифинге.

По его словам, участниками ОСМС являются 84,4% населения республики, или 15,9 млн человек. Токежанов отметил, что лица, находящиеся вне системы, имеют право на получение бесплатных медицинских услуг.

Глава фонда добавил, что 922 тыс. человек ни разу не уплачивали взносы, а 2 млн — являются нестабильными плательщиками. Численность первых постоянно снижается.

По итогам первого квартала 2021 года в фонд ОСМС поступило 183 млрд тенге ($429 млн). Более половины всех поступлений — это взносы государства за льготные категории граждан.