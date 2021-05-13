Москва, , 08:53 — REGNUM В России запасов угля при текущем уровне добычи хватит на 100 лет, сообщили в Министерстве природы РФ.

«Обеспеченность угольной промышленности запасами угля распределенного фонда недр при текущем уровне добычи в среднем составляет порядка 100 лет», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что распределенном фонде недр учитываются только 17% от общего количества запасов (47,3 млрд тонн).

По данным на 1 января 2020 года общий объём запасов угля в стране составляет 275,4 млрд тонн. При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда запасов хватит на 200 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.

По его словам, некоторые месторождения высвобождаются уже сегодня, другие, напротив, ещё не получили полную нагрузку. Кроме того, сроки исчерпания ресурсов будут зависеть от геологоразведки, в том числе в труднодоступных местах.

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