Салехард, , 08:52 — REGNUM На Ямале откроют первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Лаборатория появится на базе Научного центра изучения Арктики. Учреждение обеспечит геотехническую безопасность проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов и искусственных сооружений в сложных природно-климатических условиях. Для выполнения поставленных задач привлекут ведущих учёных.

«Климатические изменения, растепление вечной мерзлоты — огромный вызов не только для Ямала, но и для всей нашей страны. Важно защитить от деформации капитальные объекты, которые уже созданы. Их стоимость только в нашем регионе составляет триллионы рублей. Очевидно, что нужно менять и подходы к новому строительству: обеспечить геотехнический мониторинг объектов и применение инновационных технологий. И главное слово здесь за наукой», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.