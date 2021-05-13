Киев, , 08:53 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 6813 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По последним данным, за сутки на Украине госпитализировали 2569 человек, 346 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения выявили в Киеве и Харьковской области — 726 и 635 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 135 886 случаев заражения коронавирусом, 47 333 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 4538 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 356 смертей, обусловленных COVID-19.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о разработке трёх украинских вакцин от COVID-19.

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