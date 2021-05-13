Москва, , 08:50 — REGNUM В столице с 1 по 4 июля состоится Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum. В 2021 году он пройдет в парке «Зарядье», сообщается на портале градоначальника.

Тема юбилейного, десятого урбанфорума — «Города-суперзвезды: уроки успешной трансформации». К середине мая своё участие уже подтвердили 80 экспертов из 27 стран.

Спикеры расскажут, как разные города мира прошли пандемию коронавируса и адаптировались к новым условиям жизни, а также как мегаполисы сохраняют свою уникальность в условиях глобализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9-й Московский урбанистический форум прошел в 2019 году. В нем приняли участие 30 делегаций из 39 стран и 111 иностранных спикеров.

Читайте подробнее: Названа тема Московского урбанистического форума — 2020