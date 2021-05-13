Нью-Йорк, США, , 08:50 — REGNUM Запрос на проведение в пятницу, 14 мая, открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, подали Китай, Норвегия и Тунис. Об этом 13 мая сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

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Отмечается, что в случае, если такое заседание будет проведено, оно пройдет с участием израильской и палестинской сторон.

Также указывается, что ранее на текущей неделе Совбез ООН уже провел по данному вопросу два закрытых заседания в формате онлайн.

При этом, как сообщает со ссылкой на источник РИА Новости, на данный момент только США блокируют согласование в Совбезе заявление по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение одобрить расширение военной кампании Израиля в секторе Газа приняла израильская министерская комиссия по вопросам безопасности