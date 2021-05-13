Полевской, Свердловская область, , 08:48 — REGNUM Ранее судимый житель Полевского Свердловской области осуждён за причинение своему знакомому тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд выяснил, что 42-летний гражданин напал на мужчину 1963 года рождения и жестоко его избил. Через некоторое время мужчина скончался. Поводом для нападения стала ссора. Суд назначил ему семь лет в колонии строгого режима.

Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, отмечает, что нападавший является физически сильным и наносил удары до тех пор, пока у него не пройдёт приступ агрессии. Из-за этого потерпевший и оказался сильно избит.