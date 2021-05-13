Джакарта, , 08:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что праздник «Идул Фитри» в 2021 году будет отмечаться в разгар пандемии, сообщает Kompas.

Глава государства попросил общественность сохранять терпение из-за того, что граждане не могут поддерживать прямую связь с родственниками в пандемию.

«На самом деле это очень сложно. Но у нас нет выбора. Мы должны думать о здоровье и безопасности», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии и первая леди страны поздравили жителей с празднованием «Идул Фитри».

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