Москва, 13 мая, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault запатентовал в России дизайн седана Dacia Logan третьего поколения. Изображения новинки размещены в базе Роспатента.

База Роспатента Дизайн нового Logan

Новый Dacia Logan собран на «тележке» CMF-B. Эта же платформа ляжет в основу новой версии внедорожника Niva.

На данный момент нет конкретной информации о том, в каком виде новый седан Logan появится на российском рынке. Вариант первый — он будет таким же, как у марки Dacia и второй вариант — это будет седан Renault Taliant.

Также есть вероятность того, что в РФ будут реализовываться европейские версии моделей Logan и Sandero.

Стоит также отметить, что на АвтоВАЗе ещё зимой появился рестайлинговый хэтчбек Dacia для проведения тестовых заездов.

Напомним, в начале мая нынешнего года глава компании Renault Лука де Мео на форуме Renault Talk #1 сообщил, что доля электрических и гибридных автомобилей в общем объёме производства бренда к 2030 году достигнет 90%.

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