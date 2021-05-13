Ростов-на-Дону, , 08:46 — REGNUM Ростовская прокуратура выявила нарушения при ремонте детской школы искусств имени Артамонова. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

В частности, инспекторы зафиксировали «многочисленные следы протекания кровли, из-за чего на стенах появился грибок». Кроме того, порывы канализации затопили цокольный этаж, не было соблюдено законодательство о противопожарной безопасности.

Представление внесено заместителю главы администрации Ростова-на-Дону, в отношении подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, капитальный ремонт детской школы искусств был завершён в январе 2021 года.