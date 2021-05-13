Ханты-Мансийск, , 08:46 — REGNUM В Югре бизнесмену перекрыли доступ к газопроводу из-за нарушений в эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что предприниматель незаконно эксплуатировал сети газопотребления комплекса Пионерского кирпичного завода в отсутствие регистрации в реестре опасных производственных объектов и заключённого договора страхования.

Бесконтрольная эксплуатация сети создавала угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и причинения ущерба окружающей среде.

Прокуратура обратилась с иском в суд с заявлением о запрете эксплуатации сети газопотребления комплекса Пионерского кирпичного завода и поставки ООО «Газпром межрегионгаз Север» природного газа на указанные объекты.

Решением Советского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.