Хабаровск, , 09:02 — REGNUM Ясень маньчжурский, посаженный в Хабаровске известным русским путешественником и этнографом Владимиром Арсеньевым, попал на конкурс «Российское дерево года — 2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая началось голосование, по итогам которого будет определен победитель. Жители Хабаровского края также могут проголосовать и помочь сделать историческое дерево узнаваемым не только по всей стране, но и за рубежом.

Ясень маньчжурский был высажен на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Шеронова в честь приезда на Дальний Восток брата Владимира Арсеньева в 1911 году. Возле дерева установлена мемориальная табличка.

«Имя ученого стало своеобразной охранной грамотой, а сам ясень — единственным напоминанием в Хабаровске о легендарном путешественнике и живым памятником истории», — рассказали в краевом комитете лесного хозяйства.

Национальный конкурс «Российское дерево года» — это отборочный этап международного конкурса «Европейское дерево года», в котором Россия участвует уже четвертый год и стабильно попадает в тройку призеров.

Так, в 2018 году третье место на международном конкурсе занял могучий дуб из Белгородской области, а в 2019 году — второе место дуб из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево. В 2020 году тополь из степей Калмыкии оказался в тройке лидеров, став бронзовым призером.

Ясень маньчжурский Арсеньева внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 40, имеет всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».

Как сообщало ИА REGNUM, кедровая сосна «Символ долголетия», произрастающая в Орджоникидзевском районе Хакасии, поборется за звание главного дерева России.