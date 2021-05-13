Екатеринбург, 13 мая, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заработал 10 606 084 рубля за 2020 год. Декларация опубликована на сайте полпредства.

Uralfo.gov.ru Владимир Якушев

Такой доход, в основном, связан с предыдущим постом Якушева — до 9 ноября 2020 года он являлся министром строительства РФ. В собственности у чиновника есть половина земельного участка площадью 2500 кв. м. и половина жилого дома площадью 472,1 кв.м. Полпред владеет недвижимостью вместе со своей супругой.

В пользовании у Якушева имеется гараж в 20 кв.м., квартира в 165,6 кв.м. и жилой дом в 358,9 кв. м. Машин в собственности у полпреда нет, но его жена владеет иномаркой Lexus RX350. Супруга Якушева заработала за год 738 362 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга подтвердили, что у главы города Алексея Орлова появился новый дом.