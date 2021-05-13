Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Старший сын нынешнего президента США Джозефа Байдена Бо, который скончался от рака в 2015 году, должен был стать главой Белого дома. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Он бы сказал: «Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база. Будь тем, кто ты есть», — ответил президент США на вопрос, что бы сказал его сын по поводу первых ста дней пребывания у власти.

Байден признался, что журналисты всегда застают его врасплох с вопросами о старшем сыне.

«Он (Бо — прим. ИА REGNUM) должен был бы сидеть в этом кресле», — добавил глава белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный прокурор штата Делавэр Бо Байден, сын Джозефа Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента США, скончался 30 мая 2015 года. Ему было 46 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Годом ранее старший сын Байдена заявлял о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата в 2016 году.

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