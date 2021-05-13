Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус зарегистрировали еще у 119 жителей, пневмония диагностирована у 72 пациентов. Всего по состоянию на 13 мая подтвержден 60 631 случай заражения. Выздоровел за сутки 231 пациент, за все время — 55 605 человек. Скончались 986 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 51 носителя коронавируса, в Энгельсском и Балаковском районах — по 10, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 мая в окружной больнице Чукотки на лечении не было ни одного пациента с COVID-19. В связи с улучшением эпидобстановки число ковидных коек уменьшено с 13 до пяти.

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