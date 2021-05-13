Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве 13 мая будет облачная с прояснениями погода, местами дождь, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием фронтальной зоны, из-за чего в небе возникнут отдельные массивы кучево-дождевых облаков с вероятностью мозаичных гроз при температуре воздуха в пределах климатической нормы мая», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, после обеда местами пройдёт дождь с грозой. Воздух прогреется до 21 градуса выше нуля, в Московской области — до 22 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду. При грозе возможны порывы ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, поскольку в ближайшие 1−3 часа местами по региону ожидается гроза, дождь, столбик термометра может подняться до 30 °C.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности