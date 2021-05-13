Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM В Бурятии могут ввести новые ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, в последние два дня зафиксирован суточный рост числа заражённых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые ограничения могут коснуться, прежде всего, проведения массовых мероприятий. Однако о полной отмене запланированных мероприятий речи не идёт.

«Может, какие-то можно перенести на другое время, а какие-то совместить. Я уверен, что предупредить рост заболеваемости значительно легче, чем снова бороться за снижение», — отметил он.

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