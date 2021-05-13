Пекин, , 08:41 — REGNUM В конце мая в Мексике начнется третья фаза клинических испытаний первой китайской вакцины от COVID-19, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом 13 мая сообщает газета South China Morning Post.

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Уточняется, что в данных испытаниях будут принимать участие 6 тыс. добровольцев, а всего для них разработчиками планируется использовать 28 тыс. человек по всему миру, причем четвертую часть из них составляют люди в возрасте старше 60 лет.

Также указывается, что речь идет о вакцине ARCoV, разработанной компаниями Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology совместно с Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.

При этом массовое производство препарата в КНР намерены запустить в третьем квартале текущего года и вначале ежегодный объем составит 120 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ласти Аргентины надеются на то, что местная лаборатория Richmond произведет в июне 2 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».