Самара, , 08:45 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили вхождение республики в НОЦ «Инженерия будущего». Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что Азаров продолжает встречаться с главами регионов Приволжского федерального округа и обсуждать передовые практики научного, промышленного, социально-экономического развития регионов Поволжья.

Отмечается, что на встрече с главой Чувашии был рассмотрен вопрос вхождения этой республики в НОЦ «Инженерия будущего».

«Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии, подчеркнув, что Республика хотела бы войти в состав Центра», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

По словам Азарова, Чувашия является надежным партнером Самарской области. Глава региона заверил, что данный вопрос будет проработан в самое ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что НОЦ «Инженерия будущего» был создан в Самарской области весной 2019 года. В НОЦ входят 50 участников — научные организации, крупнейшие вузы и предприятия из 11 субъектов РФ. Помимо этого, у «Инженерии будущего» есть партнеры из 50 стран мира.