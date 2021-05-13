Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Американский президент Джо Байден выразил надежду на то, что условия проекта по модернизации национальной инфраструктуры удастся согласовать с ресубликанцами в Конгрессе США. Об этом он заявил вечером 12 мая в интервью телеканалу MSNBC.

Республиканцы не согласны с инициативой Байдена, так как инфраструктурный проект предполагает увеличение налоговой нагрузки. Президент полагает, что сделка с республиканцами возможна.

«У нас есть возможность оплатить это, не взваливая всю тяжесть бремени на плечи рабочего и среднего класса», — заверил Байден.

Он добавил, что стремится к двухпартийной сделке, которая бы максимально охватила направления, по которым можно договориться.

Байден 12 мая обсудил план модернизации инфраструктуры США с лидерами республиканского меньшинства в Сенате и палате представителей Конгресса Митчем Макконнеллом и Кевином Маккарти. Республиканцы по итогам встречи высказались против пересмотра закона о налогообложении от 2017 года, то есть против идеи Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден назвал свой проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США «крупнейшей инвестицией в рабочие места» со времён Второй мировой войны.

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