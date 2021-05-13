Милан, Италия, , 08:38 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Ромой» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Интера» голы забили полузащитники Марсело Брозович, Матиас Весино и нападающий Ромелу Лукаку. У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян.

«Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 85 очков. «Рома» идёт на седьмом месте с 58 очками.

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