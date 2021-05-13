Омск, , 08:38 — REGNUM К тушению лесных пожаров в Усть-Ишимском районе Омской области приступила «Авиалесоохрана». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в областном правительстве.

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В лесах Усть-Ишимского района введён режим ЧС. На места лесных пожаров, разгоревшихся в нескольких километрах от села Слободчики, прибыли 24 десантника. Они приступили к тушению.

Уже третий день здесь действует два лесных пожара. Один — на площади 700 га, второй — 250 га (он локализован). Десантники разделились на две группы. Для того, чтобы доставить их на пожар в заболоченную местность, использовали танкетку, тягач и трал.

Напомним, режим ЧС также действует в лесах Крутинского района Омской области.

На всей территории региона 13 мая прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности по условиям погоды.

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