Барнаул, , 08:38 — REGNUM Прежде чем направлять миллиарды рублей на модернизацию мусорного оборудования в России, необходимо создать систему переработки отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин:

«К сожалению, традиционно всё сводится к «освоению средств» — и непременно либо бюджетных или собираемых с населения. Но реально мы в своём ТСЖ поняли, что главное — не сортировка, а «технологии переработки» этих отходов. В Барнауле благодаря энтузиазму отдельных предпринимателей удалось сформировать логистическую цепочку переработки пластиковых бутылок. Но вот, например, переработку стекла не удается наладить…

Нет логистики в переработке строительных отходов. Но самое сложное — это судьба всевозможных упаковочных пленок. Проблема с переработкой растительных отходов. Непонятно, как выстраивать логистику, и нет опыта использования «пищевых отходов». В деревнях сами жители сортируют пищевые отходы и используют это на корм скоту. А в городах как делать, чтобы они не сгнили?

Нет источников финансирования транспортировки для специфических отходов — батареек и люминесцентных ламп. Так что здесь нужна система. Тем более что с использованием современных мусоровозов эта сортировка становится бессмысленной, так как мусоровоз просто прессует всё в один комок».

Как сообщало ИА REGNUM, то, что до конца 2021 года из федерального бюджета на модернизацию мусорного оборудования в России могут направить около 1,1 млрд рублей, следует из обоснования мер поддержки отрасли, подготовленного Российским экологическим оператором (РЭО) по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.