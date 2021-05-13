Пекин, , 08:37 — REGNUM Документальный сериал из 100 серий, рассказывающий об экономических усилиях и достижениях китайского народа в области науки, техники и производства под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) за последнее столетие, был выпущен на национальном телевидении, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Премьера сериала, совместно запущенного China Media Group и Комиссией по надзору и управлению государственными активами Государственного совета КНР, состоялась 11 мая после официальной церемонии запуска.

Сериал освещает целый ряд вопросов, символизирующих предприимчивый дух членов КПК на государственных предприятиях страны, которые были пионерами и привели людей к великим достижениям в области экономического развития, научных исследований и обрабатывающей промышленности, утверждают создатели.