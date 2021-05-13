Сеул, , 08:38 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4408 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 13 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 711 023 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,2%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделал 2 036 649 человек, а препаратом Pfizer — 1 674 374 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 82 890 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 747 707 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 129 633.

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