Ростов-на-Дону, , 08:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону неизвестные похитили деревья, высаженные детьми в сквере имени Чуковского. Об инциденте сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«В весенний День деревонасаждений победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов заложили аллею из 14 елей. Саженцы семьи приобретали за свой счёт, и у каждого деревца есть именная табличка ребенка, который вложил в него душу», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

По его словам, злоумышленники выкопали семь деревьев. По данному факту подано заявление в полицию.

Сохранить память о школьных победах власти планируют осенью, высадив на этом месте новые ели.