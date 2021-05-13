Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Таким образом, жертвами коронавируса за весь период пандемии в регионе стали 869 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 517 (+35 за сутки). Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 277 (+66) человек. На лечении в стационарах остаются 224 пациента, из них 40 больных размещены в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 288 коек: занято — 224, свободно — 64 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,8%. Амбулаторное лечение проходят 147 пациентов с COVID-19», — добавили в штабе.