Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве отметит 15 мая состоится акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев, сообщается на портале градоначальника.

В акции примут участие столичные музеи, театры, галереи и библиотеки. Москвичей ждёт более 250 бесплатных мероприятий. Их проведут на 70 площадках с 18:00 до 00:00.

В 2021 году тема акции «Ночь в музее» — «Музеи и будущее». В этом году акция пройдет в столице в 15-й раз. На некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция «Ночь в музее» впервые прошла в Москве в онлайн-формате.

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